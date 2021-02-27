وزير التعليم العالي يتفقد الامتحانات بجامعة عين شمس.. وإجراءات مشددة

أجرى الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جولة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.وأكد رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول اعتبارًا من اليوم السبت.وأضاف المتيني، في بيان صحفي، أنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعى التدخل خلال الامتحانات.كما أكد على وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التأكد من توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرف العزل داخل كل كلية.