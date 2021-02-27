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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: إعطاء 5.73 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكينز الأمريكية أنه تم حتى الآن في ألمانيا إعطاء 5.73 مليون جرعة من لقاحات مضادة لكورونا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم السبت، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ172 ألفا و262 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر عاما وثمانية أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل 9 أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 44ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 69 ألفا و939 حالة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة عام وأربعة أسابيع على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

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