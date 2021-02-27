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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: ارتفاع خط الجوع والفقر في تركيا 2.5% الشهر الماضي

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 ص
تركيا
تركيا
هدير سند
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أصدر اتحاد النقابات العمالية التركية "Türk-İş" تقرير فبراير الخاص بـ"مسح خط الجوع والفقر"، والذي يُجرى كل شهر للكشف عن الظروف المعيشية للموظفين وتأثيرات تغير الأسعار على ميزانيات العائلات.

وأظهر التقرير الذي نقلته صحيفة "بيانت" التركية، أن "حد الجوع"- الذي يُعرَّف على أنه الحد الأدنى من الإنفاق على الغذاء لنظام غذائي صحي وكافٍ ومتوازن- قد ارتفع في فبراير الجاري إلى 2719 ليرة (365 دولارًا أمريكيًا)، بالنسبة لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في العاصمة أنقرة، أي بزيادة تبلغ 2.53٪ مقارنة بالشهر السابق.

كما أوجد التقرير أن خط الفقر، وهو المبلغ الإجمالي للنفقات الضرورية مثل الإسكان والمواصلات والتعليم والصحة، قد بلغ 8568 ليرة (1،197 دولار أمريكي) في فبراير، فيما بلغت "تكلفة المعيشة" الشهرية للعامل الواحد 3297 ليرة (445 دولارًا أمريكيًا).

يأتي هذا في ظل ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات في الأسواق التركية من 6.62 ليرة إلى 7.25 ليرة في المتوسط، كما ارتفعت أسعار السكر.

َوبحسب وسائل إعلام تركية، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 30%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت الخضراوات أكبر زيادة نسبية بنسبة 55.8%، فيما لم يكن هناك تغيير كبير في أسعار الخبز والأرز والدقيق والمكرونة مقارنة بالشهر السابق.

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