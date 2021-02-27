«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

يصدر قريبا عن مطبوعات المنصورة للنشر، أحدث إبداعات الكاتب الكبير أحمد الخميسي بعنوان "أبطال في صمت"، والذي يهديه إلي روح والده الشاعر الراحل عبد الرحمن الخميسي.ومن أحد فصول الكتاب المعنون بـ"حتى ترابك يا مصر.. بطولة" نقرأ: "حتى تراب الوطن يصبح قوة تنضح بقصص الشجاعة، لهذا تحكي أسطورة قديمة أن أميرا دعا أميرا آخر للمصارعة حسما لنزاع بينهما، فوافق الثاني شرط أن تفرش دائرة القتال بتراب من وطنه، وكان الثاني يوجه ضرباته منتصرا طالما قدماه على تراب وطنه، لكنه يهزم إن زلت قدمه خارج تراب بلده".