نظر دعوى تعويض إعلامي عراقي 5 ملايين جنيه من رانيا يوسف اليوم

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، دعوى تعويض خمسة ملايين جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف بتهمة السب والقذف.أقام المستشار هيثم عباس، بصفتة وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقة على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).وصرح الإعلامي نزار الفارس، أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاة ضدها من انتقادات واتهامات ولكنة فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.وصرح المستشار هيثم عباس، أن موكلة الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون "وصف متحرش" على أى شخص يعد قذفا معاقبا عليه قانونا، وما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعة الملايين، وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذى وصفتة هى فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.