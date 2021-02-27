استمرار إزالة التعديات على ممتلكات جهاز تعمير مطروح

أكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، مواصلة الجهاز جهوده وإزالة التعديات على الأراضي والشقق من ممتلكات الجهاز بالتعاون مع كافة السلطات القضائية ومحافظة مطروح.وأوضح أبوعمر، أنه ذلك سيتم طبقا للقانون وجهود كافة الإدارات المعنية بالجهاز، الشؤون القانونية وإدارة الاملاك وجهود جميع أفراد الأمن، مشيرا إلى المرور المستمر لمنع أي محاولات مستقبلية للتعدى بكافة المناطق التابعة للجهاز.