337 إصابة جديدة بكورونا فى العاصمة اليابانية

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 111 ألفا و347 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الحالات الخطيرة بالعاصمة بلغ 68 حالة.وأضافت الإذاعة اليابانية أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو لم تتجاوز عتبة الـ500 إصابة لليوم الـ21 على التوالي.