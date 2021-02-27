شكاوى من «واي فاي» المدارس بأول يوم امتحانات أولى ثانوي

اشتكى معلمون على مجموعة "ادعم طارق شوقي" عبر تطبيق واتساب، من عدم تشغيل امتحانات الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها اليوم على أجهزة التابلت.وقال معلم عضو بالمجموعة: "حتى الآن في طلبة مش عارفين يدخلوا، مفيش نت سواء على شريحة التابلت أو شبكة الواي فاي"، مشيرا إلى أن ذلك في محافظة الشرقية، ليرد أخر: "عندنا نفس الوضع".وتعمل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة الامتحانات والعمل على حل المشكلات التي تواجه الطلاب في المدارس.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت على فترتين، الأولى لغة عربية من التاسعة صباحا حتي العاشرة والنصف، والثانية بمادة الأحياء من الساعة 11 ونصف صباحا حتى 12 وربع ظهرا.وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، بالإضافة إلى أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.