رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كورونا أم نزلة برد.. كيف تفرق بين الأعراض؟

السبت 27/فبراير/2021 - 02:42 م
كوورنا
كوورنا
هويدا سعيد
طباعة
تتعرض البلاد في هذا الفترة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يتسسب في حدوث نزلات البرد، وفي ظل انتشار كورونا يكون هناك أعراض متشابهة مع نزلات البرد أو حتى الحساسية.

ويوضح موقع "helthline"، مجموعة من الاختلافات التي تكون بين نزلات البرد وأعراض كورونا وأعراض الحساسية ومن أبرز تلك الأختلافات، وذلك استنادا إلى معلومات أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC):

1- حمى
يعاني مريض كورونا من حمى وقشعريرة حال الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنهما نادرا ما يكونان عرضا في نزلات البرد.

2- ضيق التنفس
من العلامات المميزة لأمراض الحساسية وفيروس كورونا والإنفلونزا، لكنه لا توج في حال الإصابة بنزلة برد.

3- آلام في الجسم
يعني المريض من فيروس كورونا والإنفلونزا من آلالم شديدة في العضلات أو مختلف الجسم، لكن هذا العرض يختفي بشكل سريع في حال الإصابة بنزلة برد علي العكس من فيروس كورونا فان العرض مستمر.

4- فقدان حاستي التذوق والشم
يتميز مرض كورونا بفقدان حاستي التذوق والشم، ما في حالة الانفلونزا أو الحساسية ونزلات البرد لا يحدث ذلك العرض.

5- العطس
هذا العرض يميز نزلات البرد والحساسية التنفسية، لكنه يختفي تماما حال الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.

6- غثيانقيء
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.

7- الإسهال
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.

8- التنقيط الأنفي
من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلة برد أو الحساسية، لكنه يختفي تماما حال وجود فيروس كورونا أو الإنفلونزا.

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

الصور

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

image description

طلاب عزبة البرج: لا صعوبة بامتحان أولى ثانوي والأزمة في سقوط السيستم

image description

وسط إجراءات مشددة.. انطلاق امتحانات التيرم الأول بجامعة قناة السويس

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

منسوجة بايو الشهيرة تخضع لأعمال ترميم اعتبارا من 2024

جبل جليدي ضخم ينفصل عن بقية الكتلة قرب محطة بريطانية في أنتركتيكا

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تحديات صناعة النشر الورقية والرقمية غدًا

«جحا ثري دي».. عرض مسرحي لأحمد بهاء الدين للطفل

في ذكراه.. كيف أثر جبران خليل جبران في حياة ثروت عكاشة؟

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الأولى لجائزة ثروت عكاشة.. اعرف التفاصيل