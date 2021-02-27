كورونا أم نزلة برد.. كيف تفرق بين الأعراض؟

1- حمى



2- ضيق التنفس



3- آلام في الجسم



4- فقدان حاستي التذوق والشم



5- العطس



6- غثيانقيء



7- الإسهال



8- التنقيط الأنفي



تتعرض البلاد في هذا الفترة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يتسسب في حدوث نزلات البرد، وفي ظل انتشار كورونا يكون هناك أعراض متشابهة مع نزلات البرد أو حتى الحساسية.ويوضح موقع "helthline"، مجموعة من الاختلافات التي تكون بين نزلات البرد وأعراض كورونا وأعراض الحساسية ومن أبرز تلك الأختلافات، وذلك استنادا إلى معلومات أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC):يعاني مريض كورونا من حمى وقشعريرة حال الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنهما نادرا ما يكونان عرضا في نزلات البرد.من العلامات المميزة لأمراض الحساسية وفيروس كورونا والإنفلونزا، لكنه لا توج في حال الإصابة بنزلة برد.يعني المريض من فيروس كورونا والإنفلونزا من آلالم شديدة في العضلات أو مختلف الجسم، لكن هذا العرض يختفي بشكل سريع في حال الإصابة بنزلة برد علي العكس من فيروس كورونا فان العرض مستمر.يتميز مرض كورونا بفقدان حاستي التذوق والشم، ما في حالة الانفلونزا أو الحساسية ونزلات البرد لا يحدث ذلك العرض.هذا العرض يميز نزلات البرد والحساسية التنفسية، لكنه يختفي تماما حال الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلة برد أو الحساسية، لكنه يختفي تماما حال وجود فيروس كورونا أو الإنفلونزا.