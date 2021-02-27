كورونا أم نزلة برد.. كيف تفرق بين الأعراض؟
السبت 27/فبراير/2021 - 02:42 م
هويدا سعيدطباعة
تتعرض البلاد في هذا الفترة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ما يتسسب في حدوث نزلات البرد، وفي ظل انتشار كورونا يكون هناك أعراض متشابهة مع نزلات البرد أو حتى الحساسية.
ويوضح موقع "helthline"، مجموعة من الاختلافات التي تكون بين نزلات البرد وأعراض كورونا وأعراض الحساسية ومن أبرز تلك الأختلافات، وذلك استنادا إلى معلومات أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC):
1- حمى
يعاني مريض كورونا من حمى وقشعريرة حال الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنهما نادرا ما يكونان عرضا في نزلات البرد.
2- ضيق التنفس
من العلامات المميزة لأمراض الحساسية وفيروس كورونا والإنفلونزا، لكنه لا توج في حال الإصابة بنزلة برد.
3- آلام في الجسم
يعني المريض من فيروس كورونا والإنفلونزا من آلالم شديدة في العضلات أو مختلف الجسم، لكن هذا العرض يختفي بشكل سريع في حال الإصابة بنزلة برد علي العكس من فيروس كورونا فان العرض مستمر.
4- فقدان حاستي التذوق والشم
يتميز مرض كورونا بفقدان حاستي التذوق والشم، ما في حالة الانفلونزا أو الحساسية ونزلات البرد لا يحدث ذلك العرض.
5- العطس
هذا العرض يميز نزلات البرد والحساسية التنفسية، لكنه يختفي تماما حال الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.
6- غثيانقيء
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.
7- الإسهال
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.
8- التنقيط الأنفي
من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلة برد أو الحساسية، لكنه يختفي تماما حال وجود فيروس كورونا أو الإنفلونزا.
ويوضح موقع "helthline"، مجموعة من الاختلافات التي تكون بين نزلات البرد وأعراض كورونا وأعراض الحساسية ومن أبرز تلك الأختلافات، وذلك استنادا إلى معلومات أوردها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC):
1- حمى
يعاني مريض كورونا من حمى وقشعريرة حال الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنهما نادرا ما يكونان عرضا في نزلات البرد.
2- ضيق التنفس
من العلامات المميزة لأمراض الحساسية وفيروس كورونا والإنفلونزا، لكنه لا توج في حال الإصابة بنزلة برد.
3- آلام في الجسم
يعني المريض من فيروس كورونا والإنفلونزا من آلالم شديدة في العضلات أو مختلف الجسم، لكن هذا العرض يختفي بشكل سريع في حال الإصابة بنزلة برد علي العكس من فيروس كورونا فان العرض مستمر.
4- فقدان حاستي التذوق والشم
يتميز مرض كورونا بفقدان حاستي التذوق والشم، ما في حالة الانفلونزا أو الحساسية ونزلات البرد لا يحدث ذلك العرض.
5- العطس
هذا العرض يميز نزلات البرد والحساسية التنفسية، لكنه يختفي تماما حال الإصابة بالإنفلونزا أو فيروس كورونا.
6- غثيانقيء
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.
7- الإسهال
يميز الإصابة بفيروس كورونا، ويختفي حال الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية.
8- التنقيط الأنفي
من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلة برد أو الحساسية، لكنه يختفي تماما حال وجود فيروس كورونا أو الإنفلونزا.