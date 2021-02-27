سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 93 سنتا ليبلغ 64.84 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 93 سنتا ليبلغ 64.84 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 65.77 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض قدره 2.03 دولار لتبلغ 61.50 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا في الجلسة لتبلغ عند التسوية 66.13 دولار.