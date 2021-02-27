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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وجهة مفضلة وتعاون اقتصادي.. علاقات قوية بين مصر وأوكرانيا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:28 ص
علاقات قوية بين مصر
علاقات قوية بين مصر وأوكرانيا
أمينة ذكى
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أِشاد موقع"أوكراني فورم" الأوكراني بالعلاقات المصرية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم مستويات عالية من الخدمة السياحية وسلامة السفر في ظل جائحة كورونا.

وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تحدثا هاتفيا، وفق ما كشفته وزارة الخارجية الأوكرانية.

ورحب الوزيران بتكثيف العلاقات الثنائية الذي تحقق بعد المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصيف الماضي، كما حدد الطرفان أولويات زيادة تكثيف الحوار على المستويات العليا والعليا واتفقا على إجراء مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية هذا العام.

وجاء في البيان أن "الوزير المصري أشار بشكل إيجابي إلى اهتمام السياح الأوكرانيين الدائم بزيارة مصر، وأكد أن الجانب المصري مستعد لمواصلة تقديم أعلى معايير الخدمة وسلامة السفر في سياق جائحة كوفيد -19".

ناقش كوليبا وشكري الاستعدادات لاجتماع اللجنة الحكومية الدولية الأوكرانية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني هذا العام وتوقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين.

وقال كوليبا: "إنني على يقين من أن اجتماع اللجنة سيعطي دفعة مهمة لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين أوكرانيا ومصر، بالإضافة إلى إثراء علاقاتنا بمشاريع جادة جديدة".

ووفقا للموقع الأوكراني فإن مصر شريك اقتصادي رئيسي لأوكرانيا في القارة الأفريقية، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة في السلع والخدمات بين أوكرانيا ومصر في عام 2020، 1.8 مليار دولار.

وعلى المستوى السياحي، فإن مصر من الوجهات السياحية التي تحتل اهتمام الأوكرانيين، لاسيما وأنه في عام 2020 زار مصر 727 ألف سائح أوكراني، وبحسب هذا فقد احتلت أوكرانيا المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية التي زار مواطنوها مصر العام الماضي لأغراض السياحة.

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