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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الباذنجان والشاي الأخضر.. للطلاب أطعمة تساعد على التركيز خلال المذاكرة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:30 م
الباذنجان
الباذنجان
هويدا سعيد
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مع بدء الامتحانات تكون كل أم حريصة على تقوية ذاكرة ابنائها أثناء المذاكرة ويجب الحرص على تقديم الغذاء الصحي للطلاب.

ويقدم موقع "helthline"، مجموعة من أبرز الأطعمة التي تساعد علي تقوية الذاكرة أثناء فترة الأمتحانات ومنها:

- سمك السلمون
سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، لذلك يفضل تناول سمك قبل الامتحانات لتقوية الذاكرة.

- الباذنجان
الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

- السبانخ
تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا المخ، مما تساعد علي تقوية الذاكرة.

- التفاح
التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد.

- الأفوكادو
الأفوكادو يحتوي على فيتامين ج، بالإضافة إلى فيتامين هـ، وهما من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الذاكرة.

-المكسرات
تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك.

- البيض
تناول البيض على وجبة الإفطار يساعد على زيادة التركيز، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب6 وب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز.

- القهوة والشاي الأخضر

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لها القدرة على زيادة التركيز.

- شرب الماء
شرب الماء يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.


- الشوكولاتة الداكنة
تعتبر الشوكولاتة الداكنة مهمة لزيادة التركيز، حيث أإنها تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين مما يزيد من يقظة العقل.

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