الباذنجان والشاي الأخضر.. للطلاب أطعمة تساعد على التركيز خلال المذاكرة

- سمك السلمون



- الباذنجان



- السبانخ



- التفاح



- الأفوكادو



-المكسرات



- البيض



- القهوة والشاي الأخضر



- شرب الماء



- الشوكولاتة الداكنة



مع بدء الامتحانات تكون كل أم حريصة على تقوية ذاكرة ابنائها أثناء المذاكرة ويجب الحرص على تقديم الغذاء الصحي للطلاب.ويقدم موقع "helthline"، مجموعة من أبرز الأطعمة التي تساعد علي تقوية الذاكرة أثناء فترة الأمتحانات ومنها:سمك السلمون يحتوي على الأحماض الدهنية المهمة التي تساعد على تقوية الذاكرة، لذلك يفضل تناول سمك قبل الامتحانات لتقوية الذاكرة.الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا المخ، مما تساعد علي تقوية الذاكرة.التفاح من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، التي تساعد على تنشيط الذاكرة بشكل جيد.الأفوكادو يحتوي على فيتامين ج، بالإضافة إلى فيتامين هـ، وهما من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الذاكرة.تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والإدراك.تناول البيض على وجبة الإفطار يساعد على زيادة التركيز، وهذا لأنه يحتوي على فيتامين ب6 وب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز.المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لها القدرة على زيادة التركيز.شرب الماء يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة.تعتبر الشوكولاتة الداكنة مهمة لزيادة التركيز، حيث أإنها تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين مما يزيد من يقظة العقل.