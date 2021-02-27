5 ضوابط لإقامة صلاة التراويح.. لا توجد موائد الرحمن أو اعتكاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة التروايح في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.وحددت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة التراويح وهي كالآتي:1- الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.2- المساجد التي تقام بها الجمعة.3 - عدم السماح بأية موائد إفطار أو إقامة اعتكاف.4 - استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.5 - تكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.وأكدت الأوقاف، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.