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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: النواب الأمريكى يمرر حزمة إغاثة بـ1.9 تريليون لمواجهة كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:43 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن مجلس النواب الأمريكي، على وشك تمرير حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، استعدادًا لإرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في الوقت الذي يواجه فيه الديمقراطيون انقسامات داخل الحزب حول مستقبل زيادة أجور العمال.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن إقرار مجلس النواب الأمريكي لخطة الإغاثة يعني إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يقوم النواب بتعديله.

وأضافت أنه بعد هذه الخطوة، يحتاج مجلس النواب الأمريكي إلى الموافقة على القانون المعدل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الديمقراطيين يتسابقون لإنهاء إجراءات تمرير حزمة الإغاثة الاقتصادية قبل 14 مارس المقبل، موعد انتهاء صلاحية أنواع معينة من مساعدات البطالة الفيدرالية.

ووفقا لوول ستريت جورنال، من المقرر أن تعمل خطة الإغاثة على تعزيز وتوسيع استحقاقات البطالة الفيدرالية وتوفير 350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية وإرسال شيك بقيمة 1400 دولار إلى العديد من الأمريكيين وتمويل توزيع اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، من بين تدابير أخرى.

وكان الكونجرس قد أقر سلسلة من إجراءات الإغاثة منذ بداية الوباء، ويقول الديمقراطيون إن الحزمة الأخيرة من شأنها المساعدة في دعم عودة البلاد إلى الحياة الطبيعية.

ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي عن ولاية كنتاكي جون يارموث ورئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، قوله إن مشروع القانون هذا يواجه التحدي ونعتقد أنه انتصار عظيم للشعب الأمريكي وسيخرجنا أخيرًا من هذه الأزمة الرهيبة التي نواجهها.

واصطف الجمهوريون إلى حد كبير ضد التشريع وهاجموه باعتباره ضخمًا للغاية ومهدرًا، لا سيما البنود المعنية بتمويل المدارس وحكومات الولايات والحكومات المحلية، في ظل بوادر تشير إلى انتعاش الاقتصاد.

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