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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2769 إصابة جديدة بكورونا فى بلجيكا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:46 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلجيكا 28 حالة وفاة و2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 766654 فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 22034.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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