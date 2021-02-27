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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية: متابعة ميدانية لرصد التعديات وإحالتها للنيابة

السبت 27/فبراير/2021 - 09:26 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بـ4 مدن بالمحافظة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وإزالة الإشغالات بالإضافة إلى تفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والوقوف على نسب التنفيذ.

بدأ المحافظ جولته بمدينة بنها، حيث تفقد أعمال تطوير ميدان كاميليا وإنشاء جزيرة وسطى، بالإضافة إلى استغلال أسفل الكوبري الموجود على الرياح التوفيقي في إقامة باكيات للشباب وإقامة موقف للسيارات السوزوكي.

والتقى المحافظ بمهندسي الموقع ووجه بضرورة توسعة الفتحات المرورية بالطريق لاستيعاب سيارات النقل بالإضافة إلى تعديل الشكل الجمالي للجزيرة الوسطى لتتناسب مع عرض الطريق، كما تابع أعمال إنشاء موقف السيارات والباكيات ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسكين الباعة الجائلين وإلزام سائقي السوزوكي بالوقوف داخل الموقف الجديد لمنع التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية التي يسببها الباعة الجائلين بالمنطقة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مداخل ومخارج مدينة قها، حيث وجه بإزالة أكشاك مخالفة تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة، مشددا على ضرورة إزالة القمامة من الشوارع أولا بأول وعدم السماح بأي إشغالات سواء في الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

واستكمل الهجان الجولة بمدينة الخصوص، حيث تفقد الهجان جميع شوارع المدينة، ووجه برفع تراكمات القمامة بالشوارع أولا بأول ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو مطالبا بتفعيل إدارات المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات سواء في البناء أو في التعديات على أملاك الدولة وتحويل المخالفين للنيابة وعدم التهاون مع أي مخالفات.

كما وجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد للقضاء على أي تراكمات بالشارع وتنظيم ثلاث نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول، وتفقد المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات خصوصا لنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.

كما قام أيضا بجولة تفقدية على الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بمدن الخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية لمتابعة أعمال النظافة، مطالبا بمتابعة أعمال النظافة على الطريق ومنع المواطنين إلقاء القمامة أعلى الدائري وتحرير محاضر للمخالفين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة القناطر الخيرية بداية من نزلة الدائري عند قرية باسوس ومرورا بميدان الحادثة وقرية الخرقانية وأبو الغيط.

ووجه المحافظ بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ورصف الطرق الرئيسية ومتابعة أعمال دخول الغاز الطبيعي والصرف الصحي بقرى مدينة القناطر الخيرية واستغلال أي قطع أراضي أملاك دولة لإقامة مشروعات عليها أو إنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول.

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