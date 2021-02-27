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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الحكومة الفلسطينية تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 09:22 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية غسان نمر، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن كلمة اشتية ستكون عند الساعة الثانية ظهرا، وسيُعلن فيها عن إجراءات جديدة.

وأشار إلى أن الاغلاق الشامل أحسن خيار، وقد أثبت نجاعته في عدة الدول، ولكن مراعاة للظروف الاقتصادية يجب على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية بالالتزام بارتداء الكمامات.

وقال في مقابلة مع برنامج " فلسطين هذا الصباح" بثه تلفزيون فلسطين صباح اليوم إن قرارا سيتم اتخاذه بشأن المدارس، موضحا انه بالنظر إلى طلبة الثانوية العامة فقد تبقى لهم شهرا للتعليم الوجاهي.

وكان رئيس ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه، قد كشف أمس الجمعة، أن لجنة الوبائيات في الوزارة رفعت توصيات، بفرض الإغلاق الشامل والمشدد، ورفع القدرات والجهوزية في المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية".

وفي أعقاب اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية، قررت وزارة الصحة، رفع توصيات جديدة للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف عبد ربه: "في لجنة الوبائيات ومن منطلق المسؤولية، نحن لا نملك إلا أن نرفع توصيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذا الانتشار المقلق في أعداد المصابين، ونسبة الإدخال إلى المشافي، والِإشغال في أقسام المستشفيات، وارتفاع أعداد الوفيات".

وشدد على أن الوضع الوبائي في هذه المرحلة خطير، نتيجة الطفرات المتحورة شديدة الانتشار، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتالي اتخاذ أشد الإجراءات؛ لعدم تفاقم الوضع الذي لم يعد يحتمل، ولا بد من التضحية.

كما أكد رئيس ديوان وزيرة الصحة أنه وضمن المعطيات الحالية، لم تعد تكفي الإجراءات المعمول بها للحد من انشار الفيروس، حيث تجاوزت نسبة إشغال الأسرّة في المشافي المعدة لمرضى كورونا 90%، وهذا أمر خطير.

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