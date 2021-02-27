8172 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة لـ 8 آلاف و172 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و342 ألفا و16 حالة.وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية:" في 27 فبراير، سجلت أوكرانيا 8172 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 519 طفلا، و292 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2806 أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 151 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 4766 شخصا.وسجلت إيفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها العاصمة كييف.