الأرثوذكسية تحتفل بعيد رحيل البابا بطرس الثانى الإسكندرى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ بعيد رحيل البابا بطرس الثانى الإسكندرى.ووفقا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم من سنة 370 م تنيح الأب القديس المغبوط الأنبا بطرس الثاني بابا الإسكندرية الحادي والعشرون.وتابع: وقدم بطريركا بعد القديس أثناسيوس الرسولي معلمه، وقد قاسى شدائد كثيرة من اتباع أريوس، الذين حاولوا قتله مرارا، فكان يهرب منهم وظل مختفيا مدة سنتين أقاموا خلالها واحدا منهم بدله اسمه لوكيوس، غير أن المؤمنين تمكنوا من إبعاد لوكيوس الدخيل، وإعادة الأب بطرس حيث أقام في كرسيه ست سنين مضطهدا مقاوما.واختتم: ولما كمل له ثماني سنين نقله الله من أتعاب هذا العالم ومضى إلى النعيم الدائم.