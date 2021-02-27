اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

أعلن مسؤولون مطلعون في اليابان، اليوم السبت، أن اللجنة الأولمبية الدولية وأربع هيئات تنظيمية أخرى لألعاب طوكيو الصيفية تخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى الأربعاء المقبل لمناقشة كيفية التعامل مع الجمهور وسط استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، على موقعها الالكتروني، بأنه من المتوقع أن يركز الاجتماع المقرر عقده عبر الإنترنت على موعد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح للزوار من الخارج وعدد الجمهور المسموح له بالتواجد في كل مكان للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، حسبما قال مسئولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم.وقالت الصحيفة، في هذا الشأن، إنه مع تبقي أقل من خمسة أشهر على افتتاح أولمبياد طوكيو، كانت كيفية التعامل مع الجمهور أحد التحديات الرئيسية التي تقف أمام منظمي هذا الحفل الرياضي، الذي تم تأجيله لمدة عام بسبب الوباء.وقال بعض المسئولين إن المنظمين يخططون لاتخاذ القرارات على مرحلتين. أولا، يهدفون إلى أن يقرروا بحلول 25 مارس المقبل ما إذا كانوا سيقبلون بجمهور من الخارج. ولاحقا، سيحددون عدد الجمهور المسموح له بالتواجد في الملاعب.ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز ورئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو وحاكم العاصمة اليابانية يوريكو كويكي والوزيرة المكلفة بالألعاب الأوليمبية والباراليمبية تامايو ماروكاوا.وتعليقا على ذلك، أكدت هاشيموتو رغبتها في تحديد اتجاه لهذه القضية بحلول 25 مارس المقبل، عندما تبدأ المرحلة المحلية من تتابع الشعلة الأولمبية.وجاءت تصريحاتها بعد أن قال باخ - في مؤتمر صحفي - إن قرار السماح للمشاهدين الأجانب لحضور الألعاب قد يتم في أبريل أو أوائل مايو المقبلين.وسيكون الاجتماع هو الأول بين المنظمين الخمسة منذ أن أصبحت هاشيموتو رئيسا للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في 18 فبراير، حسبما قالت الجابان تايمز.