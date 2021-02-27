رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تشهد تسجيل الأغنية الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»

السبت 27/فبراير/2021 - 09:12 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد
وفاء علي
طباعة
شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فاعليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وكلمات الأغنية من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة"وتنفذها شركة راديو وان للإنتاج الإعلامي والفني.

ووجهت وزيرة الهجرة خالص الشكر للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، على تأليفه كلمات الأغنية الرسمية للمبادرة، انطلاقا من حسه الوطني، وكذلك وجهت كل الشكر للمطربة كارول سماحة، والملحن ميشيل فاضل، على تعاونهما بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة وخروجها بشكل مشرف، مؤكدة أن مشاركتهم جميعا في هذا العمل الفني سيضيف بعدا قوميًا وعربيًا هامًا للمبادرة ويمتد بها إلى أفاق إقليمية أوسع.

فيما أعرب كل من الدكتور مدحت العدل والمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معبرين عن فخرهم للمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضا ترسخ دور مصر القومي والعربي.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.

موضوعات متعلقة

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-2-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27-2-2021

الصور

image description

العثور على جثة سيدة مسنة بنهر النيل في دمياط

image description

إزالة تعديات على أراضي زراعية بدمياط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

الأكثر قراءة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

حزن في الأمم المتحدة لإزالة منسوجة كانت معلقة عند مدخل مجلس الأمن

مصادر: اليابان قد تسمح للرياضيين الأجانب بدخول البلاد للمشاركة في الأولمبياد

اللجنة الأولمبية واليابان يناقشون كيفية التعامل مع جمهور «ألعاب طوكيو»

«فيكتوريا» تحظر المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة بحلول 2023

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«أبطال في صمت».. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسي

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة