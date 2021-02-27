اليوم.. «تضامن النواب» تناقش خطة 6 قطاعات في بيان الحكومة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، اجتماعين اليوم السبت، لمناقشة بيان عدد من الوزراء والتي تم عرضها على الجلسة العامة للمجلس في وقت سابق.يناقش الاجتماع الأول الساعة 12 ظهرا بيان وزيرة التجارة والصناعة، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الثلاثاء الموافق 2 فبراير الجاري وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه، وكذلك مناقشة بيان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي تم عرضه على المجلس، بجلسته المعقودة الأربعاء الموافق 3 فبراير الجاري وذلك لمتابعة خطة العمل وما تم تنفيذه.وفي تمام الساعة 2 عصرا، تناقش اللجنة خلال اجتماعها بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الأربعاء الموافق 3 فبراير الجاري وذلك لمتابعة عمل القطاع على أرض الواقع.وفي الاجتماع ذاته، تناقش اللجنة بيان وزيرة الصحة الدكتور الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، وذلك لمتابعة عمل القطاع وما تم تنفيذه، وكذلك بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة الأحد الموافق 7 فبراير الجاري، وأخيرا بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.