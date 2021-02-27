وزير التعليم العالي ينعي الدكتور خالد عبدالباري

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور خالد عبدالباري الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردتشاير بالعاصمة الإدارية، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق.ودعوا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.