استطلاع رأي: ارتفاع التضخم في تركيا إلى أكثر من 15%

أظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز"، أمس الجمعة، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 15٪ في فبراير الجاري، مع استمرار الضغوط على أسعار الفاكهة والخضروات.وأوجد الاستطلاع، الذي شمل 16 محللا اقتصاديًا، أن متوسط ​​تقدير التضخم السنوي لأسعار المستهلك في فبراير كان 15.39٪، مع توقع تراوح بين 15.10٪ و15.70٪، فيما بلغ التضخم السنوي 14.97٪ في يناير الماضى.وبحسب "رويترز"، متوسط ​​الارتفاع في التضخم السنوي في تركيا كان على أساس شهري بنسبة 0.7٪ مع وجود توقعات بزيادة تتراوح بين 0.5٪ و1٪.ونقلت عن سيركان جونينكلر، الخبير الاقتصادي في جيديك ياتريم قوله: "أسعار المواد الغذائية وخاصة الفاكهة والخضروات، يمكن أن تمارس ضغوطا تصاعدية على التضخم في فبراير".وأضاف جونينكلر أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 16٪ في أبريل قبل أن ينخفض ​​تدريجيًا، مضيفًا أن استمرار الضعف الأخير في الليرة قد يضيف ضغطًا صعوديًا.