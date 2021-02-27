«فيكتوريا» تحظر المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة بحلول 2023

أعلنت وزيرة البيئة بولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت، أن الولاية ستحظر استخدام مواد بلاستيكية محددة للاستخدام مرة واحدة، بما في ذلك أدوات المائدة والشفاطات بحلول عام 2023.وينطبق الإنهاء التدريجي والحظر على جميع المقاهي والمطاعم والمنظمات في فيكتوريا بحلول عام 2023، بينما قالت حكومة الولاية إنها ستلغي "بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة" من الإدارات والوكالات بحلول فبراير 2022.وسيشمل الحظر أيضًا الأطباق البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وأدوات تحريك المشروبات وأوعية الطعام والشراب المصنوعة من البوليسترين وأعواد القطن البلاستيكية.وقالت وزيرة البيئة ليلي دامبروسيو في بيان: "المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة - مثل المصاصات والأكواب البلاستيكية - تشكل حوالي ثلث فضلات فيكتوريا نحن بحاجة إلى تغيير هذا، حتى نتخلص منها".وأضافت "عندما تكون في السوبر ماركت أو في مقهى، نحتاج جميعا إلى مراعاة الخيارات التي نتخذها وتقليل البلاستيك الذي نستخدمه مرة واحدة يمكن لجميع سكان ولاية فيكتوريا القيام بدورهم".وقالت حكومة الولاية في بيان: "الحظر خطوة حاسمة في حماية أنهارنا والممرات المائية والمحيطات من التلوث البلاستيكي الذي يقتل سلاحفنا وحيتاننا وطيورنا البحرية وغيرها من الكائنات البحرية الثمينة".