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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة تتصدى للمتظاهرين في «يانجون» كبرى مدن ميانمار

السبت 27/فبراير/2021 - 09:07 ص
ميانمار
ميانمار
وكالات
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أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في مختلف أنحاء يانجون كبرى مدن ميانمار، اليوم السبت، واعتقلت آخرين في الوقت الذي احتشد فيه المحتجون للخروج في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في البلاد، حسبما ذكر شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواترت أيضا تقارير عن قيام قوات الأمن بإجراءات موسعة واستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين في مدن أخرى.

وقال موقع "ميانمار ناو" الإخباري، في تغريدة على موقع تويتر، إن "قوات مكافحة الشغب فرقت متظاهرين معارضين للانقلاب صباح اليوم السبت في منطقتي هليدان وميانيجون، وهي من نقاط الاحتشاد الرئيسية في يانجون".

وأضاف الموقع أن قوات الأمن استهدفت أيضا الصحفيين الذين يقومون بتغطية المتظاهرات في يانجون.

وشهدت ميانمار مظاهرات عارمة على مدار اسابيع بعدما استولى الجيش على السلطة واحتجز الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي والرئيس وين مينت.

وعملت قوات الأمن على كبح جماح الاحتجاجات بعنف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واحتجاز العشرات.

ويطالب المتظاهرون باخلاء سبيل أونج سان سو تشي وإعادة تنصيب حكومة مدنية في البلاد.

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