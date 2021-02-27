بدء امتحان «اللغة العربية» لطلاب أولى ثانوي

بدأ منذ قليل الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.ويبدأ امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي في الساعة الحادية عشر والنصف ظهرا بالفترة الثانية.ويبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، غدا الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول، بمادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.وأصدرت الوزارة عدة تعليمات هامة، بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو التأكيد على أداء جميع الطلاب الاختبارات فى الفترة الصباحية، وحظر امتحان أى طالب انتظام أو خدمات (مستلم تابلت) ورقيًا، وفى حالة حدوث أى مشكلة يتم المحاولة حتى نهاية الوقت وفى نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة يسلم لشؤون الطلبة مع كشوف توقيع بمحضر مدرسي.وأتاحت الوزارة، استخدام خاصية تقسيم الشاشة أثناء الاختبارات، لتحميل الكتب بي دي إف، بالإضافة إلى عقد الامتحان الورقي فقط لطلاب المنازل والدمج.وشددت الوزارة، على حظر دخول التليفونات إلى داخل اللجنة، كما يتم التأكيد على شحن الشريحة واستخدام أقوى شبكة موجودة فى نطاق المدرسة، وعدم اصطحاب أى كتب خارجية تخص المواد الدراسية داخل اللجان على أن يصطحب الطالب كتب الوزارة الرسمية فقط، أو الالكترونية المطبوعة من موقع الوزارة.