9762 إصابة جديدة و369 وفاة بكورونا في ألمانيا

أفاد معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا بأنه تم تسجيل 9 آلاف و762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر المعهد - حسبما نقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم السبت - أنه تم تسجيل 369 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية أيضا.فيما أشار المعهد إلى أن معدل الإصابة بلغ 63.8 حالة لكل 100 ألف نسمة على مدار السبعة أيام الماضية، موضحا أن معدل الإصابة استقر عقب انخفاض دام طوال شهر يناير الماضي والنصف الأول من فبراير الجاري.