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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: استمرار ارتفاع مستويات العنف في أفغانستان يقوض عملية السلام

السبت 27/فبراير/2021 - 08:52 ص
أفغانستان
أفغانستان
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن استمرار ارتفاع مستويات العنف في أفغانستان يقوض التقدم المحرز في عملية السلام.

وحذر محمود قريشي من أن استمرار العنف سيقوي المفسدين الذين لا يريدون رؤية عودة السلام إلى المنطقة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.

وفي اجتماع مع عمر داودزاي الممثل الخاص للرئيس الأفغاني في إسلام آباد، حث قريشي القادة الأفغان على العمل من أجل تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق.

وبينما طلب من القيادة الأفغانية اغتنام فرصة السلام، كرر دعم باكستان المستمر للمفاوضات الجارية.

وقال "إن وجود أفغانستان يسودها السلام والاستقرار يخدم مصلحة باكستان"، مضيفا أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شدد دائما على عدم وجود حل عسكري للصراع الأفغاني.

وأعرب قريشي عن أمله في أن تؤدي المفاوضات بين الأطراف الأفغانية إلى الهدف المنشود المتمثل في أفغانستان ذات السيادة والسلام والاستقرار.

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