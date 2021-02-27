وفاة رئيس جامعة الزقازيق السابق بكورونا

رحل عنا اليوم، الدكتور خالد عبد البارى، الرئيس السابق لجامعة الزقازيق، والرئيس الأكاديمي لجامعة "هيرتفوردشاير" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إثر إصابته بفيروس كورونا.وكانت حالة عبد البارى المرضية قد ساءت خلال الأيام الماضية، بعد إصابته بالفيروس، لتصعد روحه لبارئها اليوم بعد صراع مع المرض.ومن المقرر أن تؤدى أسرته صلاة الجنازة عليه بمقابر الأسرة بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان.