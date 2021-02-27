الأنبا اسحق يترأس صلاة القداس الإلهي بدير القمص يسي ميخائيل

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما؛ اليوم السبت؛ صلاة القداس الإلهي بدير القمص يسي ميخائيل بطما.واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي؛ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.وتستعد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في مطلع مارس المقبل لاستقبال اجتماعات لجان المجمع المقدس والذي تنعقد على مدار ثلاث أيام بالكاتدرائية على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الخميس 4 مارس المقبل.يأتى ذلك بعد توقف دام لعام كامل للمجمع المقدس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.