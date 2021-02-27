شركة طيران يابانية تقدم مجلات رقمية على متن طائراتها لخفض انبعاثات الكربون

أعلنت شركة طيران أول نيبون اليابانية، اليوم السبت، توفير مجلات وصحف رقمية على متن طائراتها اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك للمساعدة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الطائرات أخف وزنا، لأنها لن تحمل نسخا مطبوعة، مما يوفر من استهلاك الوقود ويقلل من آثار الكربون بنحو 10 آلاف و690 طنا سنويا.وأشارت شركة الطيران اليابانية إلى أنه من المتوقع أن تخفض هذه الخطوة الاستخدام السنوي للورق بمقدار 1540 طنا وتكاليفها 530 مليون ين (أي ما يعادل 5 ملايين دولار) سنويا.وأفادت مصادر مطلعة بأن رقمنة المنشورات من صحف ومجلات على متن الطائرات تأتي في الوقت الذي تخطط فيه الشركة، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لخفض قوتها العاملة بنحو 20 % على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال الاستنزاف الطبيعي.وأفادت شركة طيران أول نيبون اليابانية بأنها ستجعل مجلتها متاحة عبر الإنترنت وعبر تطبيق الهاتف المحمول لشركة الطيران من إصدار أبريل المقبل وستوفر الشركة للمسافرين الذين يفضلون النسخ المطبوعة، كتيبات أصغر حجما.ومن المقرر أن يتمكن الركاب من تنزيل المجلات والصحف على متن الطائرة من خلال التطبيق حتى 24 ساعة قبل موعد المغادرة المجدولة وسيظل المحتوى متاحا للتنزيل حتى 24 ساعة بعد وصولهم المقرر.وقالت شركة الطيران اليابانية إنه في حين سيتمكن جميع الركاب من الوصول إلى المجلات الرقمية، إلا أن الصحف الرقمية لن تكون متاحة لأولئك الذين يسافرون في الدرجة الاقتصادية.