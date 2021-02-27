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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جونسون» يؤكد دعمه لرئيس أفغانستان ضد طالبان

السبت 27/فبراير/2021 - 08:28 ص
جونسون
جونسون
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جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في محادثة هاتفية مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، دعم المملكة المتحدة للحكومة الأفغانية ضد حركة طالبان في إطار تحالف الناتو.

وأفادت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأن الجانبين اتفقا على أهمية إحراز تقدم في محادثات السلام لتأمين أفغانستان ذات سيادة وديمقراطية وموحدة والحفاظ على المكاسب التي حققها المجتمع المدني.

وأضاف البيان أن جونسون وعبدالغني ناقشا الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وإطلاق اللقاحات في أفغانستان والمملكة المتحدة.

ومن جانبه، صرح القصر الرئاسي في أفغانستان بأن عبدالغني وجونسون بحثا العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية.

وقال القصر الرئاسي - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن بوريس شدد على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية.

ووفقا للبيان، أعلن رئيس الوزراء البريطاني دعم بلاده للجيش الوطني الأفغاني وقوات الدفاع.

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