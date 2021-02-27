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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ترامب أم بايدن» و«التمهيد الإعلامي» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

السبت 27/فبراير/2021 - 08:25 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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سلط كبار كتاب الصحف الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي والدولي، أبرزها مستقبل العلاقات بين القاهرة وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن.

ففي مقال بعنوان (ترامب أم بايدن؟) قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر إننا نريد من أمريكا أن تتفهم ظروفنا، وتعي التوازن الدقيق الذي تسير مصر على هديه، وهي تصنع تزاوجًا هادئًا بين الاستقرار والتنمية، فالفوضى لن تملأ البطون ولن تشبع الجوعى، والاستقرار يحتاج دولة قوية تدافع عن مصالحها.
وأضاف جبر- في مقاله بصحيفة (أخبار اليوم)- أن حكم الرئيس بايدن لا يختلف كثيرًا عن سابقه ترامب، فالسياسة الأمريكية لا يضعها الرئيس فقط، لكنها نتاج أجهزة ومؤسسات ومراكز أبحاث ودراسات، ويكون دور الرئيس هو المنفذ مع إضفاء قناعاته وخبراته وتوجهاته.
وأشار إلى أن ما يعنينا في الشأن المصري أن إدارة بايدن ستولي اهتمامًا أكبر بقضايا حقوق الإنسان في جانبها السياسي، ولا يجب أن ننزعج، فإذا كانت الإدارة الأمريكية تطلب مزيدًا من الحريات واحترام حقوق الإنسان، فهذا أيضًا ما تسعى إليه مصر، فلا أحد يختلف مع تلك المبادئ الإنسانية، وهي قضية تعني مصر بالدرجة الأولى وتسعى إلى تحقيق كل الإصلاحات الممكنة في هذا الملف.
وأوضح أنه لا يجب أبدًا أن تكون قضية حقوق الإنسان ورقة ضغط ولا أن ترتبط بمشروطيات معينة، لأن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين عمرها 40 عامًا، وتقف على أرضية صلبة ومصالح مشتركة، وكما تتحقق المصلحة لواشنطن، فهي كذلك للقاهرة، وجاء نتاجًا لجهود زعماء من الدولتين، ورعاية أمريكا للسلام بين مصر وإسرائيل.


وفي مقال، بعنوان (التمهيد الإعلامي) بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق إنه من الأخطاء المتكررة التي نقع فيها أننا نصدر قانونًا أو قرارًا الهدف منه نبيل، يحقق صالح الناس والدولة، لكننا لا نهيئ المجال والمناخ المناسب وإعـداد الأرض لهذا القانون أو القرار، وأهم محور في تهيئة الرأي العام هو تعريفهم وتوعيتهم بتفاصيل هذا القانون والقرار حتى لا يفاجأ الناس بهذا الأمر.
وأضاف توفيق إن الإجراء الاستباقي والتمهيد الإعلامي النشط قبل الإقدام على تطبيق قانون أو قرار أو إجراء معني حتى لا يفاجأ الناس بأمور لم يكن لديهم علم أو وعي بها.
وأشار إلى أننا لدينا إعلام وطني قوي قادر على الوصول إلى المصريين وإحاطتهم بالوعى والمعرفة والإدراك لكافة أبعاد ومحاور وتفاصيل القضية، ومن هنا لا يحدث الجدل واللغط ونغلق الأبواب أمام محاولات الفتنة وبناء الوعي المزيف.


أما الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي قال - في مقاله بصحيفة (المصري اليوم) بعنوان (هل يعلن العالم إفلاسه؟)- إن الواقع يؤكد أن جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد العالمي، خصوصا أن الديون العالمية شهدت زيادات مستمرة على مدار عام ۲۰۲۰ بأكمله، كما يتوقع استمرار تضخمها في الأجل المنظور في المستقبل، الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي أمام تحد كبير، حتى وإن انتهت أزمة كورونا، وانحسرت تداعياتها على الاقتصاد.
وأضاف المناوي أن مصير غير واضح الملامح هذا الذي تواجهه حتى الاقتصادات المتقدمة، فتضخم حجم الديون الحكومية يثقل كاهل الموازنات العامة، ويضعف قدرة هذه الدول على الاستمرار في الإنفاق بنفس المستويات المرتفعة لفترات طويلة، وهو ما يزيد من تقليص فرص التعافي سريع لها، وهي أمور ستهدد الجميع، ليس الدول الفقيرة فقط، بل الدول الغنية كذلك.
وأشار إلى أن الواقع يؤكد أن الفترة المقبلة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي، تحمل الكثير من المخاطر التي تواجه موازنات الدول الكبيرة والصغيرة على السواء، فأفاق الخروج من النفق تظل قاتمة نسبيا، كما أنها عرضة للاهتزازات الشديدة في أي وقت، وستبقى احتمالات حدوث هذا السيناريو قائمة طوال فترة استمرار أزمة کورونا، ولكن لا يجدونا إلا الأمل، والتمسك أكثر بالعلم وبالشركات التي تنتج اللقاحات المضادة للفيروس في هذا الوقت، لا يحدونا إلا أن نجد طريقة للتوازن بين ما يتم صرفه في الأزمة، والإيرادات، حتى لا نواجه ظاهرة الإفلاس.


وتحت عنوان (اتصال شكري بلينكن بين المتربصين والحالمين) في صحيفة (الشروق) تسأل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إلى أين تتجه العلاقات المصرية الأمريكية، خصوصا بعد الاتصال المهم الذي تم بين وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن مساء الثلاثاء الماضي؟.
وقال حسين إن معلوماتي أن مكالمة شکري بلينكن كانت طيبة وودية خصوصا لوجود علاقة مهنية سابقة بينهما، كما لم تتضمن أي مشروطية، مشيرا إلى أن مصر تتطلع لاستمرار دعم أمريكا في قضية سد النهضة كما فعلت إدارة ترامب.
وأضاف أن وجهة نظر الحكومة المصرية أن العلاقات مع أمريكا راسخة، ومضمون الاتصال أكد على دور مصر الحيوى في المنطقة خصوصا مكافحة الإرهاب.

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