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محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

415 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:23 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات الجديد يتخطى حاجز الـ400 لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تفشي جائحة كورونا.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن العدد الإجمالي للمصابين في كوريا الجنوبية وصل إلى 89 ألفا و321 شخصا.

وبحسب مسار انتقال العدوى، كانت هناك 405 حالات عدوى محلية، و10 حالات وافدة من الخارج.

وفي ظل هذا الوضع، قررت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، تمديد فترة مستوى التباعد الاجتماعي المطبق حاليًّا (مستوى 2 على العاصمة وضواحيها، ومستوى 1.5 على المناطق الأخرى) وتدابير منع التجمعات التي تضم 5 أشخاص أو أكثر.

وأطلقت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، حملة التطعيم الوطني في جميع أنحاء البلاد، حيث تلقى 18،489 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى في دور رعاية المسنين لقاح أسترازينيكا خلال يوم أمس.

وبدأت البلاد اليوم السبت تطعيم العاملين في المجال الطبي الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد بالجرعة الأولى من لقاح شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" في خمسة مراكز تطعيم في جميع أنحاء البلاد.

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