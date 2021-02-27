افتتاحيات الصحف تبرز الاهتمام بتنمية الريف والنهوض بالقرية

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" - في افتتاحيتيهما اليوم السبت- باهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي الغير مسبوق بتنمية الريف والنهوض بالقرية.قالت صحيفة (الجمهورية) إن التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات، وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لكافة أفراد الأسرة الريفية على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية، جزء من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.وأضافت الصحيفة- في افتتاحيتها، تحت عنوان (برامج الحماية الاجتماعية)- أنه من الضروري توفير المزيد من مقومات النجاح لتلك البرامج الاجتماعية، من خلال مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية المخطط لها الانتشار الفعلي على أرض الواقع في الريف المصري خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يمثل إضافة ويعظم من النتائج المرجوة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي الشامل للأسر في القرى.وأشارت إلى أن الاهتمام بالريف وتحسين الخدمات ومستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجًا والأكثر فقرًا هدف أساسي للمشروع القومي لتطوير القرى.وأوضحت أن تطوير وتحديث البنية التحتية الأساسية وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للأسرة الريفية والاهتمام بالنواحي الصحية، والتركيز على تحديث المنظومة التعليمية بالقرى يأتي في إطار الاهتمام في الأساس ببناء الإنسان المصري، وتخريج جيل من الشباب والفتيات بالريف المصري قادر على مواجهة التحديات ومؤهل لسوق العمل والتعامل مع معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل واستيعاب تكنولوجيا العصر.وأكدت أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري دفعة قوية وانطلاقة حقيقية نحو المستقبل.ومن ناحيتها قالت صحيفة (الأهرام) إن من يتابع جهود الرئيس هذه الأيام، وتوجيهاته المتتالية للحكومة، وتصريحاته في المناسبات المختلفة، سوف يلاحظ اهتماما غير مسبوق بتنمية الريف، والنهوض بالقرية، وقد وجه الرئيس أمس الأول، خلال اجتماعه مع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بضرورة التوسع في برامج تأهيل الرائدات الريفيات الموكل إليهن نشر التوعية بين نساء الريف، سواء الصحية، أو التعليمية، أو فيما يتعلق بقضية تنظيم الأسرة.. وغيرها.وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (تنمية الريف هي البداية)- أن هذا الاهتمام المتزايد من جانب الرئيس السيسي يرجع إلى إدراكه أن أي تنمية للمجتمع المصري لن تتم، ولن يكتب لها النجاح، إلا بالبدء من الريف.وأشارت إلى أنه معلوم للكل عدة حقائق في هذا السياق، أولها، أن أهلنا في الريف هم الأغلبية، وبالتالي فإنهم يمثلون المخزون البشري الجبار الذي يمد العاصمة والمدن الكبرى بالطاقة البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية، والحقيقة الثانية أن هذا الريف ظل لعقود طويلة معرضا للإهمال، بل والنسيان التام أحيانا، مما ترتب عليه وجود فجوة هائلة في مستوى الخدمات بين الريف والمدن.وأوضحت أن الحقيقة الثالثة أنه وبسبب هذا الإهمال والتجاهل للريف، اضطر أهله إلى مغادرته والتوجه إلى القاهرة أو إلى الإسكندرية، مما شكل على هاتين المدينتين عبئا جهنميا ظهر أثره في انتشار العشوائيات على أطرافهما، وبطبيعة الحال نعرف كلنا حجم الثمن الباهظ الذي دفعته مصر بسبب هذه العشوائيات، ليس في المعمار والمباني فحسب، بل في السلوك والأفكار (وهذا هو الأخطر لو وضعنا في أذهاننا تأثير ظاهرتي التطرف الديني والجرائم الأخلاقية).وتابعت الصحيفة "تبقى الحقيقة الرابعة، وهي أننا بتنمية الريف تضاعف كثيرا حجم الناتج القومي الإجمالي للدولة، مما سينعكس إيجابيا على كل فرد، فى الريف والحضر معا، ومن هنا يأتي حرص الرئيس السيسي، بل وإيمانه التام، بالسير في طريق تحقيق التنمية المجتمعية حتى منتهاه، وصولا إلى إنجاز النهضة الشاملة التي يحلم بها الرئيس، ونحلم نحن بها معه".وأشارت إلى أن تنمية الريف، إلى جانب كونها ضرورة اقتصادية ملحة، فهى أيضا تحقيق للعدالة الاجتماعية، إذ نتساءل كيف نقبل أن يستمتع أهالي المدن بمستوى معيشة جيد بينما أهالينا في الريف مستوى معيشتهم وخدماتهم منخفض؟ إننا نحن المصريين أمة واحدة، وما من ساكن للمدن إلا وله جذور، سواء في الصعيد أو في الريف، ولذلك فإن جهود الرئيس السيسي، وجهود الحكومة في هذا الشأن، يجب أن تلقى كل مساعدة منا جميعا.