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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

غرفة عمليات بالتعليم لمتابعة امتحانات أولى ثانوي.. وتنبيه هام للمديريات

السبت 27/فبراير/2021 - 08:19 ص
لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات، وقد بدأت عملها بمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي والتي ستبدأ في التاسعة صباحا اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير.

وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم طلبت من المديريات التعليمية عمل تقارير يومية حول سير العملية الامتحانية وتسليمها إلى وزارة التربية والتعليم، والعمل على حل أي مشكلة حال حدوثها.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي في التوافد على لجان الامتحانات، منذ صباح اليوم، لخوض امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان سوف يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات اليوم السبت الموافق ٢٧ فبراير الجاري، على أن يبدأ الامتحان على فترتين الفترة الأولى لغة عربية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا (مدة الامتحان ٩٠ دقيقة)، والفترة الثانية في مادة الأحياء من الساعة ١١ ونصف صباحا حتى ١٢ وربع ظهرا (في زمن ٤٥ دقيقة).

وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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