مجموعة إيلي صعب الجديدة لربيع وصيف عام 2021

قدم مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021 خلال فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، كاحتفال مسرحي بالتصميمات الأنثوية المبالغة في ترفها وفخامتها، بألوان السماء الليلية من اللون الأزرق العميق، وقماش الشيفون الحريري الفضي وقماش التفتا السوداء بأحجام كبيرة.جائت التصميمات مزينة بالكثير من الريش والزخارف المتنوعة، والأكمام الواسعة، والأكتاف المجنحة، وأقنعة الدانتيل، فضلا عن القصات الضخمة التي تحمل من يرتدينها إلى عوالم خيالية.قدم صعب بدلة نسائية رسمية كريمية مع كاب مطرز بأشعة قمرية وثوب قصير بين طبقاته زين بالريش الأزرق الفاتح والتول المطرز بالجواهر وتصميم ثالث من قماش التفتا الرمادي المعدني الذي يتدفق في ثوب مذيل.