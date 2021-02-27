ضبط ٧٥٦ عبوة مبيدات مغشوشة فى حملة تموينية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية علي كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية.ووفقا لذلك تم شن حملة للمرور علي الأسواق بدائرة مركز ومدينه ادكو برئاسة فارس عبد الواحد، وتمكنت الحملة من ضبط الآتي:- محل ومخزن غير مرخص بمركز إدكو لقيامه بغش المواطنين بتصنيعه وتعبئته كمية من المبيدات الزراعية دون أي ترخيص بذلك ولصق إستيكرات علي العبوات تنسب مصدرها لإسبانيا ولإحدي الشركات الكبرى بالإسكندرية.وتبين أن المسئول عن التصنيع والتعبئة غير حاصل علي أي تراخيص وغير مؤهل لتصنيع وتعبئة المبيدات الزراعية وأنه يقوم بالغش والتدليس على جمهور المواطنين بايهامهم أن العبوات منشأها دولة إسبانيا بينما يتم تعبئتها فى أحد المصانع بمحافظة الإسكندرية، وتم ضبط جميع العبوات الموجودة وهي ٧٥٦ عبوة سعه العبوة الواحدة واحد لتر.وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.