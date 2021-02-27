رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صالحى: يمكن لإيران أن تزيد بسرعة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %

السبت 27/فبراير/2021 - 07:03 ص
صالحي
صالحي
وكالات
طباعة
قال مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي للتلفزيون الرسمي إن بإمكان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60 % بسرعة نسبية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال في التلفزيون الحكومي: "قمنا بتخصيب اليورانيوم إلى 20 % في غضون ساعة ويمكن أن نرفع المستوى إلى 60 % في نفس الفترة الزمنية".

وأشار صالحي أيضًا إلى أن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أنتجت 25 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في أقل من شهر وهي بصدد إنتاج 1000 جهاز طرد مركزي سريع.

وفقًا للاتفاق النووي الدولي، يسمح لإيران فقط بتخصيب اليورانيوم بدرجة تقل عن أربعة %. ويجب أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90% لصنع قنبلة نووية.

وحذر صالحي من أن إيران ستزيل بالكامل بعض كاميرات المراقبة من المنشآت النووية الإيرانية إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن إيران خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية من أن بلاده مستعدة للمفاوضات الدبلوماسية، ولكن ليس بالطريقة التي تتخيلها الولايات المتحدة والأوروبيون، "ولكن بطريقنا".

وأصر مرة أخرى على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية مقدما كشرط مسبق للمفاوضات.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد كورونا بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة اعتدت على طفل بسبب الخلاف على التباعد الاجتماعى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021

نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم