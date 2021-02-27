زلزال يضرب تركيا.. وتحذير من أخر قد يضر 146 ألف مبنى بشكل نسبى

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الجمعة، البحر المتوسط.وأفادت إدارة هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق 52.30 كيلومترًا تحت سطح البحر.جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري التركي، حذر في وقت سابق من احتمال تعرض مدينة إسطنبول لزلزال مدمر من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة على المباني والممتلكات.وأكد في تقرير قدمه إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني، أن إسطنبول قد تشهد زلزالًا تبلغ قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، قد يسبب أضرارًا جسيمة أو شديدة جدًا في 48 ألف مبنى بالمدينة، واحتمال تضرر 146 ألف مبنى بشكل نسبي.