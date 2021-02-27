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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبيرة أمريكية فى الأوبئة: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا يمنح أملا جديدا

السبت 27/فبراير/2021 - 06:59 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
أمينة ذكى
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قالت دكتور ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأوبئة ورئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، في مقطع فيديو بثته منظمة الصحة العالمية على موقعها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل: بأن الانخفاض التنازلي في عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كوفيد-19 هي علامة تبعث على الأمل.

وأوضحت كيرخوف: أن السبب وراء الشعور بالأمل، يرجع إلى توافر القدرة على تقليل انتشار العدوى ومحاصرة الفيروس من خلال التدابير المتبعة.

وأضافت كيرخوف: أن الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، من بينها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي، تحقق بالفعل نتائج فعالة في عدد من البلدان، بما يشمل البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من الفيروسات أو سلالات متحورة والتي يتم اكتشافها أولا بأول.

وفي سياق اخر، دكتور كيرخوف ان هناك تحديات في المستقبل، من بينها أن المتغيرات الفيروسية والسلالات المتحورة، والتطور الطبيعي للفيروس يشكل بعض عدم اليقين فيما يتعلق بما سيتسبب فيه الفيروس.

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