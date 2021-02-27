تطبيق زيادة جديدة على أسعار البنزين بتركيا

فرضت الحكومة التركية، زيادة جديدة على أسعار البنزين بمقدار 27 قرشًا، اعتبارًا من اليوم السبت، دون أن تنعكس الزيادة على أسعار المضخّات.وبحسب ما ذكره موقع «بيزيم تي في» التركي، فإن الزيادة التي تقدر بحوالي 27 قرشًا ستغطيها ضريبة الاستهلاك الخاصة، ولن تنعكس على سعر المضخات.يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق مدينة إسطنبول التركية، بسبب انخفاض المعروض منها، وعدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى أماكن البيع، لما تعانيه العاصمة الاقتصادية من سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة.