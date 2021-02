20 فيلمًا يمكن الاستمتاع بمشاهدتهم خلال فترة العزل

يقضي الكثير من المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد اذا كانت إصابتهم خفيفة فترة العزل في المنزل ويريدون في ذلك الوقت التسلية، تقدم الدستور اليوم 20 فيلم أجنبي يمكن الاستمتاع بمشاهدتهم خلال فترة العزل.



Mrs. Doubtfire

- فيلم Mrs. Doubtfire:

فيلم يشعر من يشاهده بالراحة والتحسن ولا يشعر بالملل منه أحد، بطولة النجم العالمي روبين ويليامز ويدور حول احداث الكلاسيكية مرحة.



Harry Potter



- سلسلة أفلام Harry Potter:

أحداث سلسلة أفلام هاري بوتر تضمن لمن يشاهدها الهروب من الواقع والسفر والتفاعل مع قصة الأفلام الـ ٨.



The Parent's Trap



- فيلم The Parent's Trap:

واحد من الأفلام الكلاسيكية الكوميدية المفضلة لدى الجميع، تدور احداثه حول توأمين يلتقيان ببعض للمرة الأولى ويخططان لإعادة والديهما مرة أخرى.

The Sound of Music

- فيلم The Sound of Music:

بطولة الممثلة والمغنية العالمية "جولي أندروز" التى تشتهر بتقديم الكثير من الموسيقى التي تمنح الشعور بالراحة.



The Invisible Man

- فيلم The Invisible Man:

فيلم كلاسيكي مرعب معروف بنهايته غير المتوقعة وقصته العاطفية تدور احداثه حول امرأة غير متأكدة من انتحار شريكها السابق فهي تشعر بوجود شخص بالقرب منها ويطاردها باستمرار ولكن لا أحد يراه.

Troy



- فيلم Troy:

فيلم درامي تاريخي تدور احداثه حول إلياذة هوميروس مع تعديل القصة تكون في مدينة طروادة، وقصة الحب التي كانت تدور وقتها وأدت إلى حدوث صراعات يونانية.



Gentlemen Prefer Blondes

- فيلم Gentlemen Prefer Blondes:

واحد من الأفلام الكلاسيكية المبهجة الأشهر لمارلين مونرو ومليئ باستايلات الموضة المختلفة، تدور أحداثه حول فتاتين من عارضات الأزياء قاموا بالسفر إلى باريس واستطاعوا لفت أنظار الكثير من المعجبين حولهم.

Begin Again



- فيلم Begin Again:

واحد من الأفلام لعشاق الموسيقى مميز بالموسيقى التصويرية الرائعة تدور أحداثه حول مغنية شابة تجمعها علاقة صداقة وتشجيع مع منتج موسيقي يواجه بعض الصعوبات بعد إنفصاله مؤخرًا عن أحد نجوم موسيقى الروك.



The Hunger Games

- سلسلة أفلام The Hunger Games:

سلسلة أفلام رائعة مكونة من ٤ أجزاء تدور احداثها حول مجموعة من الأطفال طلب منهم قتال بعضهم البعض حتى الموت من أجل الترفيه عن الأغنياء.

A Quiet Place

- فيلم A Quiet Place:

نوع أخر من أفلام الرعب قصته مؤلمة، تدور احداثه حول ماحدث بعد إنتهاء العالم حيث يجب على الناس العيش في صمت تام حتى لا تصطادهم الوحوش التي تسمع كل شيء.



Julie & Julia



- فيلم Julie & Julia:

تدور احداثه حول الطفلة جوليا وكيف أصبحت رمز للطبخ وأكبر معجبيها Julie Powell وكيف شقت طريقها من خلال الكتابة حول الطبخ.



Shrek

- فيلم Shrek:

مجموعة أفلام أنيميشن Shrek المكونة من 4 اجزاء رائعة جدًا بها الكثير من الضحك وموسيقى رائعة.



The Grand Budapest Hotel

- فيلم The Grand Budapest Hotel:

بطولة ويس أندرسون متدور احداثه حول العديد من الشخصيات الغريبة والمحبوبة وكيفيه التعامل معها.



Cheaper by the Dozen

- فيلم Cheaper by the Dozen:

فيلم كوميدي جدا تدور احداثه حول ستيف مارتن وبوني هانت المتزوجين من بعضهم ولديهم ١٢ طفل.



Now You See Me

- فيلم Now You See Me:

فيلم اكشن تدور احداثه حول العديد من الأشخاص الذين يقوم بعمل خدع سحرية وكيف ساعدتهم في القيام بعملية سطو ضخمة من خلال حيل ذكية.



The Chronicles of Narnia

- فيلم The Chronicles of Narnia:

فيلم رائع يجعل الناس يقعون في الحب ويفضلوه وتبدأ أحداث بدخول أربعة أشقاء عالم نارنيا بطريقة سحرية من خلال خزانة ملابس ثم تبدا الاحداث المشوقة للفيلم..



Bad Moms

- فيلم Bad Moms:

تدور احداثه حول ٣ أمهات تعاني من الإرهاق وغير مقدرات ويقومن بالتخلي عن مسؤلياتهن التقليدية من أجل البحث عن الحرية والمرح الذي طال إنتظاره.



Gone girl



- فيلم Gone girl:

يحكي الفيلم قصة إختفاء زوجة الذي أصبح محط اهتمام الإعلام، ولكن يتم تسليط الضوء على الزوج ويتم الاشتباه فيه أنه وراء إختفاء الزوجة وأنه ليس برئ.

Home Alone

- فيلم Home Alone:

تدور احداثه حول طفل مشاغب يبلغ من العمر ٨ سنوات الذي يقوم بحماية منزله من اللصوص عندما تتركه عائلته بمفرده عن طريق الخطأ خلال عطلة رأس السنة.



Cinderella