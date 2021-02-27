بايدن يتفقد الأضرار بولاية تكساس بعد تعرضها لعاصفة قوية

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاضرار التي تعرضت لها ولاية تكساس جراء عاصفة قوية، برفقة السيدة الأولى ومسؤولين كبار بالولاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ودعا خلال أول زيارة له كرئيس إلى منطقة كوارث إلى الوحدة.ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن بايدن قوله في ختام زيارته بمركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة هيوستن: "عندما تتعرض ولاياتنا لكارثة، فإن من يتضرر ليس جمهوريا أو ديمقراطيا، بل هو مواطن أمريكي".وأضاف: "دعواتي لكم في أعقاب العاصفة.. سوف نكون شركاء حقيقيين من خلال المساعدة في تغطية تكلفة العاصفة وهذه الجائحة".وتلقى بايدن استقبالًا حارًا لدى زيارته للولاية التي يسودها التيار المحافظ خلال حملته الانتخابية، ولكن الديمقراطيين خسروا في كثير في السابقات الانتخابية المحلية في تكساس، لاسيما خارج المدن الكبرى في الولاية التي تؤيد الديمقراطيين.وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة تكساس وصحيفة "تكساس تريبيون" هذا الشهر أن 45 بالمئة من الناخبين المسجلين في الولاية يؤيدون العمل الذي يقوم به بايدن، فيما يعارضه 44 بالمئة.