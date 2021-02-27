البيت الأبيض: بايدن يبحث مع رئيس المكسيك ملفى الهجرة وكورونا

يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال اجتماعهما الافتراضي المقرر، بعد غد الإثنين، سبل التعافي من فيروس كورونا، والتعاون في مجال الهجرة.وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض- في بيان، اليوم السبت- إنه من المقرر أن يناقش الزعيمان خلال اجتماعها الافتراضي التعاون الثنائي في مجال الهجرة، وجهود التنمية المشتركة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى، وسبل التعافي من فيروس كورونا، إلى جانب التعاون الاقتصادي.وكان الرئيس المكسيكي قد أعرب عن أمله، الشهر الماضي، بأن يتمكن بايدن من إصلاح نظام الهجرة، بما يخدم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.