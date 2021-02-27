مخاوف من اختراق جماعات الإسلام السياسى الجامعات فى فرنسا

كشفت وزيرة التعليم العالي الفرنسي فريدريك فيدال عن اختراق جماعات الإسلام السياسي أو ما يعرف باسم اليسار الإسلامي أو الإسلام الراديكالي، الجامعات الفرنسية مطالبة بفتح تحقيق حول هذا الأمر.كما اتهمت فيدال، جماعات الإسلام السياسي والراديكالي بأنهم يحاولون "غزو" الجامعات الفرنسية، حيث قال فيدال في قناة قناة CNews، وهى قناة تلفزيونية تحظى بشعبية الجناح اليمينى تلفزيونية يمينية: "أعتقد أن اليسار الإسلامي ينخر في مجتمعنا ككل، والجامعات ليست محصنة من محاولاتهم".وطلبت فيدال من المؤسسة البحثية الرائدة في فرنسا "CNRS" إجراء دراسة لمعرفة الأوراق البحثية المتعلقة بالعمل الأكاديمي وأيهما ينشر الأصولية الإسلامية بعد اتهامها للأكاديميين في الجامعات الفرنسية بأنهم يحاولون نشر الإسلام الراديكالي في الجامعات وهو الاتهام الذي رفضه ما لايقل عن 600 أكاديمي، حيث دعا حوالي 600 أستاذ جامعي إلى استقالة فيدال بسبب "التشهير بالمهنة الجامعية" والانغماس في خطاب مألوف في البلدان التي تشهد تراجعا في الديمقراطية.ووفقا لموقع "ميديا أنديا" لم تكن فيدال أول وزير فرنسي تشير إلى التأثير الذي كان يتمتع به المثقفون اليساريون وأصحاب نظريات الإسلام الراديكالي في مؤسسات البحث الفرنسية، في العام الماضي، حيث تحدث وزير التعليم "جان ميشيل بلانكر "عن انتشار "اليسار الإسلامي" في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، قائلًا إن اليسار الإسلامي يعيث فسادًا في الأوساط الأكاديمية في فرنسا.يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه الخطاب العام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منعطفًا حادًا نحو اليمين بينما يستعد لإعادة انتخابه في عام 2022 لاسيما مع الإجرءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة الإرهاب والتطرف والجامعات الدينية، لاسيما وقد ناقش البرلمان لفرنسي مشروع قانون "مكافحة الانفصالية" الذي ينص على ضرورة مراقبة المساجد والأئمة وتعليم الأئمة ومراقبة التمويلات المالية للمساجد، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون قريبا.وتابع الموقع الهندي أن الجامعات الهندية تعاني أيضا من اختراق جماعات الإسلام الردايكالي الجامعاة الهندية، كما حذر الموقع الهندي الحكومة الهندية من الصمت تجاخ هذا الاختراق في الجامعات الهندية معتبرا أن اذا لم تتحرك الحكومة الهندية تجاه هذا الأمر فسوف تندم كثيرا لفترة طويلة.وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" مقالا للكاتب "Ishaan Tharoor"، ركز فيه على مصطلح جديد ظهر على الساحة الفرنسية "اليسار ــ الإسلامي" الذى يقوم على دعم اليساريين للمتطرفين من المسلمين.وتابع كاتب الواشنطن بوست قائلا ان هناك شبح جديد يطارد أوروبا، ففى الأيام الأخيرة، كثفت الحكومة الفرنسية فى عهد الرئيس إيمانويل ماكرون هجومها السياسى والخطابى ضد ما يُعرف باسم "IslamoــGauchisme" أو "اليسارــ الإسلامي"، هذا المفهوم، الذى انتشر لأول مرة بين اليمين المتطرف الفرنسي، يجمع صراحة بين المتطرفين الإسلاميين والمفكرين والناشطين ذوي الميول اليسارية، مؤكدا على أن المتطرفين من المسلمين يتم تمكينهم من خلال سياسات اليساريين في فرنسا.ووفقا للكاتب: ففي العام الماضى، شن ماكرون حربًا ضد «الانفصالية الإسلامية» داخل فرنسا بعد هجوم متطرف مروع على مدرس فرنسي، نتيجة لهذا الحادث، أقر مجلس النواب الفرنسي قبل أسبوع تقريبا مشروع قانون ضد الإسلاميين وهو تشريع يهدف إلى مواجهة الأيديولوجية المرتبطة بسلسلة من الهجمات الإرهابية الأخيرة، ولكن يخشى منتقدون أنه قد يضر بكل مجتمعات المسلمين فى البلاد.