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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

انفجار سفينة إسرائيلية فى خليج عُمان

السبت 27/فبراير/2021 - 07:35 ص
انفجار سفينة إسرائيلية
انفجار سفينة إسرائيلية
وكالات
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تعرضت سفينة إسرائيلية لانفجار الخميس في خليج عمان وفق ما أفاد به الجمعة مالكها ومجموعات تعنى بالأمن البحري، مع الإشارة إلى عدم وقوع إصابات ولم يعرف سبب الانفجار بعد.

وقالت مجموعة "درياد جلوبال" التي تتخذ من لندن مقرًا وتعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني "ان "ناقلة المركبات ام في هيليوس راي تعرضت لانفجار داخل خليج عُمان".

وبحسب المجموعة فإن السفينة كانت على ما يبدو متوجهة من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عند وقوع الانفجار.

وأشارت المجموعة إلى أن "ام في هيليوس راي مملوكة من قبل شركة هيليوس المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة مان".

وبحسب تلفزيون "كان" الرسمي الإسرائيلي، فإن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار.

وأكد المالك أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر"، وهو قال إنه "لم يتّضح بعد" ما إذا "نجم الانفجار عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة"، موضحًا أن الانفجار لم يوقع ضحايا في صفوف طاقم السفينة ولم يتسبب بأضرار للمحرك. وتصل السفينة صباح السبت إلى ميناء إماراتي.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الإلكتروني، أن السفينة ترفع علم باهاماس وغادرت الدمام الأربعاء. وكان من المفترض أن تصل سنغافورة الأسبوع المقبل.

وقال أونجار: "ليس لدينا ما يشير" إلى أن الانفجار على صلة بالتوترات القائمة بين واشنطن وطهران، أو بأن مالك السفينة إسرائيلي.

بدورها أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية في إشعار على موقعها الإلكتروني بتعرّض السفينة لانفجار، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية".

وبحسب مجموعة "درياد" فإنه من المحتمل أن تكون إيران تقف وراء الانفجار، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت التوتر فيه شديد بين الدولة العبرية وإيران.

وقالت المجموعة إنه "بينما لا تزال التفاصيل المتعلقة بالحادث غير واضحة، فإنه يبقى هناك احتمال واقعي أن الحدث كان نتيجة نشاط للجيش الإيراني".

وذكرت المجموعة أن "التوترات بين إسرائيل وإيران تبقى مشحونة، خاصة في ضوء تنامي مؤشرات التقارب بين إيران وإدارة جو بايدن" في الولايات المتحدة.

وتابعت أنه في المقابل: "تتخوف إيران بشكل متزايد من تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج".

وخلال الاشهر الماضية، تعرضت سفن عدة خلال عبورها مياه الخليج لتفجيرات غامضة وجهت اصابع الاتهام فيها أحيانا لإيران.

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