الشرطة الأمريكية تعتقل امرأة اعتدت على طفل بسبب الخلاف على التباعد الاجتماعى

اعتقلت الشرطة الأمريكية امرأة متهمة بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر عامين، بعد خلاف مع والدته بشأن التباعد الاجتماعي على متن قطار مترو انفاق في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مسؤولون إنه تم القبض على المتهمة وتدعى إليزابيث جالارزا، 56 عاما، في منطقة هارلم في ساعة مبكرة صباح الجمعة بسبب الجريمة التي وقعت يوم 20 فبراير على متن قطار كان متجه إلى المحطة رقم 116.ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن الشرطة قولها إن المتهمة كانت تستقل مترو الانفاق في الساعة الثالثة صباحا عندما طلبت منها والدة الطفل الابتعاد عنهما قليلا أثناء الجلوس في القطار سويا.وذكرت الشرطة أن الأم قالت للمتهمة: "ابتعدي لمسافة ستة مقاعد عن طفلي من فضلك".وبدلا من الاستجابة لهذا الطلب، داست جالارزا على قدم الأم ولكمت الطفل الذي يبلغ من العمر عامين عدة مرات في وجهه قبل أن تلوذ بالفرار عندما وصل القطار إلى المحطة.وأصيب الطفل بعدة كدمات في الوجه والأذن، ونقله رجال الاسعاف إلى مستشفى "ماونت سيناي مورنينج سايد" لتقي العلاج.ووجهت الأم إلى جالارزا تهمة الاعتداء والحاق إصابات بطفلها، وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية بحق المتهمة.