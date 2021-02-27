بايدن معلقا على الضربات الأمريكية: إيران لن تفلت من العقاب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب كما نصحها "بالحذر"وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها للجمهورية الإيرانية بالضربات الجوية الأمريكية في سوريا.وقال بايدن للصحفيين خلال سفره إلى تكساس لمعاينة الأضرار الناجمة عن عاصفة شتوية شديدة: "لن تفلتوا من العقاب. احذروا".كان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت تابعة لفصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا يوم الخميس الماضي ردا على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.